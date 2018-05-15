Фоньини одержал 300-ю победу в карьере в ATP-туре

Итальянец Фабио Фоньини, обыгравший француза Гаэля Монфиса на старте турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) со счётом 6:3, 6:1, одержал свою 300-ю в карьере победу в ATP-туре, сообщает официальный сайт ATP.

За свою карьеру 31-летний уроженец Сан-Ремо выиграл 6 турниров ATP в одиночном разряде. В 2018 году он завоевал один титул — в Сан-Паулу (Бразилия).

За место в третьем круге соревнований в столице Италии Фоньини поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, посеянным под шестым номером.