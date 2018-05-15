Шаповалов стал самым молодым с 2005 года игроком, вошедшим в топ-30

Канадец Денис Шаповалов стал одним из самых молодых теннисистов в истории, пробившихся в топ-30 рейтинга ATP. Выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде позволил юному канадцу впервые в карьере войти в топ-30 сильнейших теннисистов планеты и занять 29-ю строчку.
На момент попадания в тридцатку Денису было лишь 19 лет и 1 месяц. Он стал самым молодым игроком, вошедшим в топ-30, с июля 2005 года. Тогда в тридцатку пробились 19-летние испанец Рафаэль Надаль и француз Ришар Гаске, сообщает Tennis World USA.
На старте турнира в Риме Шаповалов сыграет с чехом Томашем Бердыхом.
Шаповалов повторил достижение Надаля, Хьюитта и Гаске
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.