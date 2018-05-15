Кузнецова взяла реванш у Херцог и сыграет с Контавейт в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова прервала серию из двух поражений и взяла реванш у словенки Полоны Херцог за недавний четвертьфинал турнира в Стамбуле, победив её в первом круге турнира Premier 5 в Риме в двух партиях — 6:2, 6:4.



Поединок продолжался полтора часа. Кузнецова выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Херцог 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Подач навылет у Полоны не было.



Следующей соперницей Светланы станет эстонка Анетт Контавейт, которая в первом круге разгромила американку Коко Вандевей (12).