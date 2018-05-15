Свитолина начала защиту титула в Риме с разгрома Мартич

Украинка Элина Свитолина (4) стала первой участницей 1/8 финала турнира Premier 5 в Риме, разгромив хорватку Петру Мартич — 6:1, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Свитолина выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Мартич 2 подачи навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.
Следующая соперница действующей чемпионки этих соревнований определится в поединке россиянки Дарьи Касаткиной (14) с американкой Даниэль Коллинз (Q), который состоится в среду, 16 мая.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.