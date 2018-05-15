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Свитолина начала защиту титула в Риме с разгрома Мартич

Свитолина начала защиту титула в Риме с разгрома Мартич
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина (4) стала первой участницей 1/8 финала турнира Premier 5 в Риме, разгромив хорватку Петру Мартич — 6:1, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Свитолина выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Мартич 2 подачи навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.

Следующая соперница действующей чемпионки этих соревнований определится в поединке россиянки Дарьи Касаткиной (14) с американкой Даниэль Коллинз (Q), который состоится в среду, 16 мая.

Рим (ж) 2018. 2-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 20:35 МСК
Петра
Мартич
Элина
Свитолина
1:6 2:6
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