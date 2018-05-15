Шарапова: у меня чувство, как будто сегодня я провела три разных матча

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над австралийкой Эшли Барти в первом круге турнира категории Premier 5 в Риме со счётом 7:5, 3:6, 6:2.



«У меня чувство, как будто сегодня я провела три разных матча — так сильно менялись условия игры. Рада, что я смогла приспособиться, внести изменения в свою игру и одержать победу. Предплечье меня немного беспокоило, но не сильно», — приводит слова Шараповой WTA Insider.



Следующей соперницей Шараповой будет словачка Доминика Цибулкова. Этот поединок состоится в среду, 16 мая.