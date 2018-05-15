Гоффен победил Чеккинато в Риме, несмотря на проигрыш шести геймов подряд

Бельгиец Давид Гоффен (9) пробился в третий раунд турнира категории «Мастерс 1000» в Риме, одержав волевую победу над итальянцем Марко Чеккинато (WC) — 5:7, 6:2, 6:2. При этом в первой партии Гоффен повёл со счётом 5:1, после чего упустил сетбол и проиграл шесть геймов подряд.



Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. Гоффен выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Чеккинато 7 подач навылет, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующий соперник Гоффена станет известен по итогам поединка аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) с греком Стефаносом Циципасом (Q).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.