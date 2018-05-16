Свитолина: конечно, я наслаждаюсь статусом действующей чемпионки

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над хорваткой Петрой Мартич во втором круге турнира в Риме (Италия) со счётом 6:1, 6:2. Уроженка Одессы является действующей чемпионкой этих соревнований.

«Я ожидала сложный поединок. Я знала стиль игры, которого придерживается Петра. Я постаралась сразу же войти в игру и хорошо работать ногами. Конечно, я наслаждаюсь статусом действующей чемпионки. Такое бывает не каждый день», — приводит слова Свитолиной официальный сайт соревнований.