Разъярённая Кар. Плишкова после поражения пробила дыру в судейской вышке

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела пробиться в третий круг турнира в Риме (Италия), в трёх партиях проиграв представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:3, 3:6, 5:7. В концовке матча разразился скандал. При счёте 5:5 бывшая первая ракетка мира в одном из розыгрышей попала в линию, но арбитр зафиксировал аут. Каролина долго спорила и, как показал повтор, была права, но решение изменено не было, и она в итоге проиграла гейм. Затем Саккари взяла свою подачу и выиграла матч.

После традиционного рукопожатия Плишкова нанесла несколько ударов ракеткой по судейской вышке.

Видео доступно в «твиттере» ElDesmarque.

Фото доступно в «твиттере» Энрико Марии Ривы.

Кар. Плишкова в трёх сетах проиграла Саккари во втором круге турнира в Риме