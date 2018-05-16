Халеп: неудача в предыдущем матче с Осакой стала для меня хорошей мотивацией

Румынка Симона Халеп (1) прокомментировал победу над японкой Наоми Осакой со счётом 6:1, 6:0 во втором круге на турнире в Риме.



«Я встречалась с Осакой в Мельбурне, и тогда матч получился для меня успешным. Не знаю, что произошло в Индиан-Уэллсе. Тогда мне не удалось показать лучший теннис, в то время как Наоми обрела уверенность в собственных силах. Сегодня я была предельно мотивирована, прокручивая в голове эпизоды предыдущего поединка с Осакой. Мне удалось реализовать план, который был задуман ещё до начала игры», — цитирует Халеп официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Халеп поспорит с американкой Мэдисон Кис (13).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.