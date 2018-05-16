Пуи уступил Эдмунду во втором круге «Мастерса» в Риме

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв в двух сетах французского спортсмена Люка Пуи со счётом 6:2, 7:6 (7:3).



Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. Эдмунд выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Пуи 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал Эдмунд, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия, WC) — Александр Зверев (Германия, 2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.