Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Пуи уступил Эдмунду во втором круге «Мастерса» в Риме

Пуи уступил Эдмунду во втором круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в третий круг турнира в Риме, обыграв в двух сетах французского спортсмена Люка Пуи со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. Эдмунд выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Пуи 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Эдмунд, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия, WC) — Александр Зверев (Германия, 2).

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 22:45 МСК
Люка
Пуи
Кайл
Эдмунд
2:6 6:7
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент