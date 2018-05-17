Дель Потро: у Циципаса большой потенциал, в будущем он станет опасным соперником

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) отметил потенциал грека Стефаноса Циципаса, которого он обыграл во втором круге «Мастерса» в Риме со счётом 7:5, 6:3.



«На мой взгляд, у Циципаса большой потенциал для того, чтобы совершенствовать собственную игру. На старте поединка Стефанос показал отличный теннис. Думаю, у него есть все задатки для успешного выступления в будущем. Мне нравится игра грека. В будущем он способен стать опасным соперником», — приводит слова дель Потро пресс-служба ATP.



В третьем круге дель Потро, занимающий шестое место в рейтинге ATP, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим от организаторов девятый номер посева.

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