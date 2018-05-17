В 12:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (14) и представительница Украины Элина Свитолина (4). По личным встречам впереди уроженка Одессы — 3-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Свитолина в Риме.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Риме поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Анжеликой Кербер (11).

Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет со Свитолиной