Победы Джоковича и Надаля, поражение дель Потро — в обзоре турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович (11) вышел в четвертьфинал турнире серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 7:5.

В четвертьфинале 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с японцем Кеем Нисикори, ранее обыгравшим немца Филиппа Кольшрайбера.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 6:1.

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) не сумел выйти в четвертьфинал турнира, уступив бельгийцу Давиду Гоффену (9). Аргентинец отказался от продолжения борьбы при счёте 2:6, 5:4.

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (10) в двух партиях обыграл представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

В четвертьфинале соревнований испанец встретится с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, 4).

Немецкий теннисист Александр Зверев оказался сильнее британского спортсмена Кайла Эдмунда со счётом 7:5, 7:6 (13:11).

За выход в полуфинал 21-летний уроженец Гамбурга поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини также вышел в четвертьфинал турнира в Риме, в двух партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:4.

В следующем раунде соревнований Фоньини встретится с Рафаэлем Надалем.