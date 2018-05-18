Российская теннисистка Ксения Лыкина вышла в полуфинал турнира ITF в Куруме (Япония) с призовым фондом $ 60 тыc., в трёх сетах обыграв представительницу Японии Харуку Кадзи со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Россиянка 1 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 8 брейков.



За выход в финал соревнований в Куруме Лыкина поспорит с представительницей Японии Аяно Симидзу (7).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.