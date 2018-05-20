Тренер Фоньини: в Италии за Фабио активно болеют, но дают слишком много советов

Франко Дэвин, тренер итальянца Фабио Фоньини, рассказал о том, с чем сталкивается его подопечный, когда играет на родине. Напомним, что Фоньини дошёл до четвертьфинала «Мастерс 1000» в Риме и в трёх сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.



«Играть в Италии всегда непросто. С одной стороны, болельщики оказывают фантастическую поддержку, с другой — каждый становится тренером. Куда бы ты ни пошёл — в бар, отель, ресторан — обязательно встретишь кого-нибудь, кто скажет, что ты обязан победить, что тебе нужно играть так-то и так-то, делать то-то… Конечно, давление возрастает. Мы рады, что Фабио удалось справиться с нервами. При этом если бы он сумел победить Рафу, то тоже благодаря зрителям. Они были очень хороши, поддерживали и подбадривали его даже в тяжёлые моменты. Это была фантастика, и Фабио очень их ценит», — сказал Дэвин в интервью La Gazzetta dello Sport.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.