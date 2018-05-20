Свитолина: я доминировала на корте на протяжении всего матча с Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп (1) со счётом 6:0, 6:4 в финале турнира категории Premier в Риме.
«Это был очень хороший матч с моей стороны. Думаю, что я доминировала на протяжении всей игры. Я сделала всё, чтобы оказать на Симону серьёзное давление, и мой план воплотился в реальность. Это была отличная игра в моём исполнении», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
23-летняя Свитолина победила на соревнованиях в столице Италии во второй раз кряду.
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