Свитолина: я доминировала на корте на протяжении всего матча с Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп (1) со счётом 6:0, 6:4 в финале турнира категории Premier в Риме.



«Это был очень хороший матч с моей стороны. Думаю, что я доминировала на протяжении всей игры. Я сделала всё, чтобы оказать на Симону серьёзное давление, и мой план воплотился в реальность. Это была отличная игра в моём исполнении», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.



23-летняя Свитолина победила на соревнованиях в столице Италии во второй раз кряду.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.