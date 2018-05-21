Синякова добыла волевую победу в первом раунде турнира в Нюрнберге

Чешка Катержина Синякова (8) в волевом стиле обыграла представительницу Германии Анну Заю в первом круге турнира в Нюрнберге – 2:6, 6:4, 6:1.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Катержина 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейка из 9.



За выход в третий раунд восьмая ракетка турнира поспорит с победительницей пары Катерина Козлова (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай).