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Рубин обыграл Багдатиса в Женеве и стал первым соперником Фоньини на турнире

Рубин обыграл Багдатиса в Женеве и стал первым соперником Фоньини на турнире
Теннис / ATP

Киприот Маркос Багдатис, финалист Australian Open — 2006, проиграл американцу Ноа Рубину (Q) в первом круге турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария) — 6:7 (4:7), 4:6. При этом в первой партии у Багдатиса было 6 брейк-пойнтов при счёте 4:4, а во втором сете он вёл со счётом 4:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Рубин выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Багдатиса 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.

Следующим соперником Рубина станет второй сеяный, итальянец Фабио Фоньини.

Женева 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 21:00 МСК
Маркос
Багдатис
Ноа
Рубин
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