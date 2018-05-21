Рубин обыграл Багдатиса в Женеве и стал первым соперником Фоньини на турнире

Киприот Маркос Багдатис, финалист Australian Open — 2006, проиграл американцу Ноа Рубину (Q) в первом круге турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария) — 6:7 (4:7), 4:6. При этом в первой партии у Багдатиса было 6 брейк-пойнтов при счёте 4:4, а во втором сете он вёл со счётом 4:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. Рубин выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Багдатиса 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.



Следующим соперником Рубина станет второй сеяный, итальянец Фабио Фоньини.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».