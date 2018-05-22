Сафин: в российском теннисе всегда били сильно и красиво, но не выигрывали

Россиянин Марат Сафин, экс первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказал мнение по поводу нестабильности российских теннисистов.



«Мне никто не может объяснить, что такое испанский стиль. Все говорят про этот испанский стиль, нахватались слов непонятных. Надаль результатами доказывает, и при чём здесь испанский или не испанский стиль?



Просто у нас всегда была ситуация, что надо бить сильно и красиво, но ничего не выигрывать. То есть у нас КПД намного ниже. Мы играем в российский теннис – это наотмашь, красиво, это засадить. Один матч ты выиграл – браво, а потом проигрываешь десять матчей подряд. Вот это наш стиль. Но зато победили так в одном матче, а потом ходят и лелеют этот самый матч годами. А что толку, если у тебя нет постоянного стабильного результата?



Это как в футболе, когда при Хиддинке заняли третье место на Евро и до сих пор живём этим третьим местом, и всем рассказываем: а вот помните, в мохнатом году… А в итоге стиля нет, ничего нет», — сказал Сафин в интервью «Спорт FM».