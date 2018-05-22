Розуолл: если с Надалем не произойдёт ничего непредвиденного, он выиграет «РГ»

Легендарный австралийский теннисист Кен Розуолл в этом году будет вручать трофей победителю Открытого чемпионата Франции по теннису. Как считает Розуолл, испанец Рафаэль Надаль выиграет «Ролан Гаррос».

«Если с Рафой не произойдёт ничего непредвиденного, он выиграет «Ролан Гаррос», я просто приеду и отдам ему трофей. Репутация Надаля пугает всех соперников.

Сейчас он наслаждается игрой в теннис. У Надаля были некоторые физические проблемы, но он уже восстановился. Сейчас он набрал отличную форму, играет просто великолепно. Он – главный фаворит турнира», — цитирует Розуолла Reuters.