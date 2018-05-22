Комардина и Минелла уступили на старте турнира в Нюрнберге в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Комардина и представительница Люксембурга Мэнди Минелла не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия) в парном разряде. На старте соревнований они уступили голландке Лесли Керкхове и Лидии Морозовой из Беларуси, посеянным под четвёртым номером, со счётом 2:6, 6:3, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

За выход в полуфинал соревнований Керкхове и Морозова поспорят с представительницей Хорватии Дарией Юрак и шведкой Корнелией Листер.