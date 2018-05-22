Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Комардина и Минелла уступили на старте турнира в Нюрнберге в парном разряде

Комардина и Минелла уступили на старте турнира в Нюрнберге в парном разряде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Комардина и представительница Люксембурга Мэнди Минелла не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия) в парном разряде. На старте соревнований они уступили голландке Лесли Керкхове и Лидии Морозовой из Беларуси, посеянным под четвёртым номером, со счётом 2:6, 6:3, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

За выход в полуфинал соревнований Керкхове и Морозова поспорят с представительницей Хорватии Дарией Юрак и шведкой Корнелией Листер.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент