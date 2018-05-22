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Соуза проиграл 334-й ракетке мира в первом круге турнира в Лионе

Соуза проиграл 334-й ракетке мира в первом круге турнира в Лионе
Теннис / ATP

Португальский теннисист Жоау Соуза, посеянный на турнире в Лионе (Франция) под седьмым номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Словакии Филипу Горански (Q) со счётом 4:6, 6:3, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 52 минуты. Португалец дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал 334-я ракетка мира поспорит с представителем Сербии Душаном Лайовичем.

Лион 2018. 1-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 14:05 МСК
Филип
Горански
Жоау
Соуза
6:4 3:6 6:4
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