Младенович попросила Федерера прислать ей побольше пасты и соусов

Француженка Кристина Младенович отреагировала на продукты одной из фирм, которые прислал ей швейцарец Роджер Федерер, на протяжении года имеющий с ними контракт и являющийся их официальным послом. Роджер отправил Кристине пасту и различные соусы.



«Пожалуйста, Роджер, ты мог бы прислать мне ещё, и побольше?» — написала Младенович в «историях» в своём «инстаграме». Также француженка сообщила, что приготовила лазанью болоньезе для себя и для австрийца Доминика Тима, с которым она состоит в отношениях.

Младенович: Федерер — замечательный человек и живая легенда