Кр. Плишкова победила Арруабаррену-Весино и вышла в четвертьфинал в Нюрнберге

Чешка Кристина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира категории International в Нюрнберге (Германия), победив испанку Лару Арруабаррену-Весино в двух партиях — 6:3, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Плишкова выполнила 12 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Арруабаррены-Весино 4 подачи навылет, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующая соперница Кристины станет известна по итогам матча между шведкой Юханной Ларссон и американкой Кристиной Макхэйл.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».