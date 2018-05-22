Дияс почти за три часа одолела Бабош и сыграет с Павлюченковой или Вихлянцевой

Представительница Казахстана Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира категории International в Страсбурге (Франция), одолев венгерку Тимю Бабош (6) в трёх партиях — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.
Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Дияс выполнила 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 20. Бабош 4 раза подала навылет, сделала 5 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
В четвертьфинале Дияс сыграет с кем-то из россиянок — Анастасией Павлюченковой (3) либо Натальей Вихлянцевой.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».