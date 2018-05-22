Вавринка: хочу найти свой ритм и обрести уверенность в себе

Швейцарец Стэн Вавринка оценил свою игру с американцем Стивом Джонсоном в Риме, где он потерпел поражение со счётом 4:6, 4:6. Кроме того, швейцарский теннисист поделился ожиданиями от дальнейших выступлений.



«Из этого поражения я могу извлечь много позитивных моментов. Уровень моей игры хорош, а моё тело в порядке. Я недалёк от своей лучшей формы, но, может быть, достигну её быстро, а может быть, мне придётся подождать. В любом случае каждый матч, каждый удар, каждый позитивный момент на корте приближают меня к цели. Но сейчас я сосредоточен на своей первой игре в Женеве и хочу пройти по сетке как можно дальше. Ситуация сейчас кардинально отличается от той, что была в предыдущие три года. Я хочу найти свой ритм и обрести уверенность в себе», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.

В первом круге турнира в Женеве Стэн сыграет с другим американцем — Джаредом Доналдсоном.

Вавринка уступил Джонсону в первом матче с февраля

Вавринка: сразу чувствовал, что организаторы не очень-то ждут меня в Женеве