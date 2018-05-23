Чхун Хён снялся с турнира в Лионе из-за травмы

Корейский теннисист Чхун Хён снялся с турнира в Лионе (Франция) из-за травмы лодыжки правой ноги. Пока степень повреждения неизвестна, поэтому Чхун Хён не сообщает, примет ли участие в «Ролан Гаррос», сообщает Tennis World USA.

22-летний представитель Южной Кореи в Лионе должен был встретиться во втором круге с Жилем Симоном. Теперь место Чхун Хёна займёт «лаки-лузер».

В 2018 году Чхун Хён провёл 20 матчей, но лишь 2 из них состоялись после того, как он пробился в четвертьфинал турнира в Майами. Из-за травм корейский теннисист был вынужден сняться с турниров в Хьюстоне и Барселоне. Чхун Хён вернулся на корт в Мюнхене, но уступил Александру Звереву. После этого кореец проиграл Робину Хасе в Мадриде.