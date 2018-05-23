Фиссетт: даже два дня без тенниса — это уже слишком тяжело для Кербер

Тренер немецкой теннисистки Анжелики Кербер Вим Фиссетт оценил выступление подопечной в грунтовом сезоне.

«Даже два дня без тенниса — это уже слишком тяжело для Кербер. Нам иногда приходится заставлять Анжелику уходить с корта. Ей нравится теннис и участие в турнирах. Она настоящий боец, ей нужны соревнования. Но также ей нужно проводить время вне корта, чтобы сохранять свежесть в психологическом плане. Это очень важно.

Пропустить турнир в Мадриде из-за травмы было непростым решением для неё, но в Риме она уже чувствовала себя хорошо. Ей нужно найти баланс. В прошлом году это ей не удавалось. Ей нужно допускать ошибки, чтобы учиться. Иногда важно сделать шаг назад, пропустить турнир и использовать возможность отдохнуть и потренироваться. А после этого важно вернуться к соревнованиям, когда чувствуешь, что полностью готова побороться за победу.

Энджи начала грунтовый сезон, не ощущая большой уверенности в своих силах. В прошлом году она на грунте не выиграла ни одного матча. Я был рад её выступлению в Риме. Она провела четыре матча и с каждой встречей играла всё лучше. Она играла именно так, как нужно для достижения успеха на грунте.

Когда она была моложе, то тренировалась на ковре, поэтому на траве ей комфортнее, чем на грунте. У неё классическая хватка, поэтому ей тяжело справляться с высокими мячами. Но нужно находить решения и адаптировать свою игру под любое покрытие. Для этого нужно работать над движением по корту", — цитирует Фиссетта официальный сайт тура.