Вердаско станет сеяным на «Ролан Гаррос» из-за отказа Чхун Хёна

Испанский теннисист Фернандо Вердаско станет сеяным на Открытом чемпионате Франции по теннису. Вердаско, который уже в 15-й раз примет участие в «Ролан Гаррос», получит сеяный номер после того, как корейский теннисист Чхун Хён снялся с турнира из-за травмы, сообщает Ubitennis.

Кроме того, из-за отказа Чхун Хёна 24-й номер посева получит канадец Денис Шаповалов. Следовательно Шаповалов в первую неделю игры на турнире гарантированно не получит в соперники теннисиста из топ-8 рейтинга ATP.

«Ролан Гаррос» стартует 27 мая, в воскресенье. Первый номер посева получит испанец Рафаэль Надаль, выигрывавший этот турнир 10 раз.