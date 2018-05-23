Норри победил Мартерера и может сыграть с Иснером на турнире в Лионе

Британский теннисист Кэмерон Норри пробился в четвертьфинал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Кэмерон 1 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Лионе британский теннисист поспорит с победителем противостояния Раду Албот (Молдавия) — Джон Иснер (США, 2).