Курье: никто не сможет остановить Надаля во Франции

Бывший американский теннисист Джим Курье оценил шансы первой ракетки мира Рафаэля Надаля на победу на «Ролан Гаррос». Американец считает Надаля явным фаворитом и прочит ему очередной триумф.

«Если у Надаля не будет травм, то я не думаю, что кто-то сможет его победить. Если говорить о других игроках, то наиболее высокие шансы у Новака Джоковича. Он смог бы соперничать с Рафой на последних стадиях турнира, когда серб уже был бы уверен в собственных силах после побед на ранних стадиях.

Также отмечу Александра Зверева, он может конкурировать с Рафой. Доминик Тим победил Надаля в Мадриде, но не думаю, что на «Ролан Гаррос» ему это будет по силам.

Обыграть Рафу в пятисетовом формате очень сложно, вряд ли у кого-то больше сил, чем у него. История и результаты – на его стороне», — цитирует Курье Reuters.