Павлюченкова: уступая в счёте, я не расстроилась и смогла изменить ход 2-го сета

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой во втором круге турнира в Страсбурге (Франция) со счётом 6:4, 6:4. За выход в полуфинал она поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

«Я очень довольна, потому что мы обе показали игру хорошего уровня. Я раньше тренировалась с Натальей. Она действительно смогла прибавить. Я довольна тем, как подходила к мячу, даже когда уступала в счёте во втором сете. Я не была расстроена и смогла изменить ход партии.

Матч с Дияс будет интересным. Я видела её игру, но никогда не встречалась с ней раньше", — приводит слова Павлюченковой официальный сайт тура.

Павлюченкова обыграла Вихлянцеву во втором круге турнира в Страсбурге