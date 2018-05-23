Симон вышел в четвертьфинал в Лионе, где встретится с Кукушкиным

Французский теннисист Жиль Симон обеспечил себе место в четвертьфинале турнира категории ATP 250 в Лионе, обыграв бельгийца Йориса де Лора (LL) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Симон выполнил 4 подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету де Лора 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал соревнований во Франции Симон поспорит с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, ранее обыгравшим аргентинца Федерико Корию (LL).