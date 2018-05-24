Надаль: у меня нет намерения превзойти рекорды Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что не одержим целью побить рекорды швейцарца Роджера Федерера.



«У меня нет намерения обойти Федерера и его рекорды. У него своя спортивная карьера, у меня – своя. Роджер добился впечатляющих результатов, как и я. Мы поддерживаем хорошие отношения. Конечно, у нас было немало ожесточённых и напряжённых матчей, но мы поняли, что это всего лишь игра», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Надаль вернул звание первой ракетки мира после победы на турнире в Риме. Испанец обошёл Федерера, который пропускает грунтовый сезон.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».