Вавринка: впервые за долгое время я буду играть два дня подряд

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Женеве. Третий номер посева обыграл американца Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Вавринка поспорит с венгром Мартоном Фучовичем.

«Я остался доволен проведённым матчем. Я отлично себя чувствовал на корте. Я впервые за долгое время буду играть два дня подряд. Мне нравится выступать в Швейцарии. Болельщики на родине всегда прекрасно поддерживали меня», — приводит слова Вавринки официальный сайт тура.