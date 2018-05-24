Фоньини: всегда нелегко стартовать со второго раунда

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный на турнире в Женеве (Швейцария) под вторым номером, прокомментировал свою победу над американцем Ноа Рубином со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2. За выход в полуфинал соревнований он поспорит ещё с одним американцем Теннисом Сандгреном.

«Всегда нелегко стартовать со второго раунда. Я проводил лишь первый матч на турнире, а соперник играл отлично. Я очень рад победе и тому, что у меня будет шанс вновь выйти здесь на корт в четвертьфинале и постараться прибавить», — приводит слова Фоньини официальный сайт тура.