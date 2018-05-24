Синякова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Представительница Чехии Катержина Синякова (8) вышла в четвертьфинал турнира категории International в Нюрнберге (Германия), обыграв Веронику Сепеде-Ройг, выступающую за Парагвай, со счётом 7:5, 6:4.



Матч длился 1 час 41 минуту. 57-я ракетка мира выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Сепеде-Ройг 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта, она не смогла выполнить ни одного эйса.



Путёвку в полуфинал соревнований Синякова разыграет с венгеркой Фанни Штолляр (Q).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».