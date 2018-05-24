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Синякова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге

Синякова вышла в четвертьфинал турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Представительница Чехии Катержина Синякова (8) вышла в четвертьфинал турнира категории International в Нюрнберге (Германия), обыграв Веронику Сепеде-Ройг, выступающую за Парагвай, со счётом 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 41 минуту. 57-я ракетка мира выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Сепеде-Ройг 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта, она не смогла выполнить ни одного эйса.

Путёвку в полуфинал соревнований Синякова разыграет с венгеркой Фанни Штолляр (Q).

Нюрнберг 2018. 2-й круг
24 мая 2018 года, четверг. 17:45 МСК
Катержина
Синякова
Вероника
Сепеде-Ройг
7:5 6:4
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