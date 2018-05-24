Лайович обыграл Фритца и вышел в полуфинал турнира в Лионе

Серб Душан Лайович вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Лионе (Франция), обыграв в двух сетах американца Тейлора Фритца со счётом 7:5, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. 68-я ракетка мира выполнил 7 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету американского спортсмена 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.



Следующий соперник Лайовича определится по итогам матча Доминик Тим (Австрия, 1) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».