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Путинцева уступила Риске во втором круге турнира в Нюрнберге

Путинцева уступила Риске во втором круге турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории International в Нюрнберге. Во втором круге соревнований она уступила американке Элисон Риске (LD) со счётом 6:3, 4:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 2 часа 42 минуты. Риске выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Путинцевой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 13 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Риске поспорит с румынкой Сораной Кырстей, получившей от организаторов шестой номер посева.

Нюрнберг 2018. 2-й круг
24 мая 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Юлия
Путинцева
Элисон
Риске
6:3 4:6 4:6
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