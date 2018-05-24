Бертенс: в матче с Бартель мне пришлось вносить коррективы в свою игру

Голландка Кики Бертенс (3) подвела итоги матча второго круга с немкой Моной Бартель на турнире в Нюрнберге. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4 в пользу действующей победительницы соревнований.



«Матч сложился непросто, особенно с точки зрения передвижения по корту. Мне пришлось вносить коррективы, я должна была играть несколько иначе, чем обычно. Иногда тактика работала, иногда – нет», — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал 18-я ракетка мира поспорит с представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс, ранее обыгравшей Надию Подороску (Q), представляющую Аргентину.