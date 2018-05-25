Экс-первая ракетка мира Настасе был дважды арестован в течение шести часов

Экс-первая ракетка мира румын Илие Настасе был дважды арестован в течение шести часов у себя на родине, сообщает AP.



Сначала двукратный победитель турниров «Большого шлема» оказался под подозрением по поводу вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, однако отказался пройти соответствующий тест. Сотрудники правопорядка надели на румына наручники, после чего отвезли в полицейский участок, но освободили спустя какое-то время. Позже 71-летний Настасе проехал на красный цвет светофора на своём скутере.



Экс-первая ракетка мира был оштрафован на $ 253 за оскорбления полицейских, а также лишён водительских прав сроком на три месяца. Помимо этого его по-прежнему обвиняют в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии и отказе измерить концентрацию алкоголя в крови.

В апреле прошлого года Настасе дал уничижительный комментарий по поводу цвета кожи будущего ребёнка Серены Уильямс.