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Риске вышла в финал турнира в Нюрнберге, обыграв Флипкенс

Риске вышла в финал турнира в Нюрнберге, обыграв Флипкенс
Теннис / WTA

Американка Элисон Риске вышла в финал турнира категории International в Нюрнберге (Германия), обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Американка обошлась без подач навылет и двойных ошибок, но при этом она реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Флипкенс 2 эйса, у бельгийки нет ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов.

В финальном матче Риске сразится со шведкой Юханной Ларссон, ранее обыгравшую чешку Катержину Синякову, посеянную под восьмым номером.

Нюрнберг 2018. 1/2 финала
25 мая 2018 года, пятница. 18:10 МСК
Элисон
Риске
Кирстен
Флипкенс
6:3 6:1
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