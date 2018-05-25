Риске вышла в финал турнира в Нюрнберге, обыграв Флипкенс

Американка Элисон Риске вышла в финал турнира категории International в Нюрнберге (Германия), обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:1.



Матч продолжался 1 час 4 минуты. Американка обошлась без подач навылет и двойных ошибок, но при этом она реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Флипкенс 2 эйса, у бельгийки нет ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов.



В финальном матче Риске сразится со шведкой Юханной Ларссон, ранее обыгравшую чешку Катержину Синякову, посеянную под восьмым номером.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».