А. Зверев: постараюсь избежать раннего вылета с «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев, возглавляющий чемпионскую гонку ATP, поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос». На предыдущих одиннадцати турнирах «Большого шлема» уроженец Гамбурга лишь однажды прошёл дальше третьего круга – на Уимблдоне–2017.



«Впереди долгий путь, и сейчас не нужно заглядывать далеко вперед. Я делал это перед предыдущими турнирами «Большого шлема» и покидал их на ранней стадии. Постараюсь избежать подобного расклада. Нужно хорошо подготовиться, чтобы показать лучший теннис и сыграть на максимуме собственных возможностей. Всё остальное не заставит себя ждать. Я здорово проявил себя в ходе грунтового сезона, теперь необходимо закрепить успех в Париже. Не нужно спешить, важно двигаться от матча к матчу», — приводит слова Зверева официальный сайт «Ролан Гаррос».



В первом круге Открытого чемпионата Франции Зверев, посеянный под вторым номером, встретится с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».