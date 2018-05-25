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А. Зверев: постараюсь избежать раннего вылета с «Ролан Гаррос»

А. Зверев: постараюсь избежать раннего вылета с «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немецкий теннисист Александр Зверев, возглавляющий чемпионскую гонку ATP, поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос». На предыдущих одиннадцати турнирах «Большого шлема» уроженец Гамбурга лишь однажды прошёл дальше третьего круга – на Уимблдоне–2017.

«Впереди долгий путь, и сейчас не нужно заглядывать далеко вперед. Я делал это перед предыдущими турнирами «Большого шлема» и покидал их на ранней стадии. Постараюсь избежать подобного расклада. Нужно хорошо подготовиться, чтобы показать лучший теннис и сыграть на максимуме собственных возможностей. Всё остальное не заставит себя ждать. Я здорово проявил себя в ходе грунтового сезона, теперь необходимо закрепить успех в Париже. Не нужно спешить, важно двигаться от матча к матчу», — приводит слова Зверева официальный сайт «Ролан Гаррос».

В первом круге Открытого чемпионата Франции Зверев, посеянный под вторым номером, встретится с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом.

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