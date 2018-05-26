Фучович разгромил Гоёвчика и выиграл первый в карьере турнир категории ATP

Венгр Мартон Фучович в финале турнира в Женеве уверенно победил немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Фучович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 1 подача навылет и 2 ошибки на подаче.



26-летний теннисист завоевал первый в карьере титул категории ATP – ранее в его активе числились четыре трофея на челленджерах. На пути в финал Мартон поочередно обыграл Альберта Рамос-Виньоласа (5), Фрэнсиса Тиафу, Стэна Вавринку (3) и Стива Джонсона (6).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».