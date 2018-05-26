Гоффен: в детстве не верил в себя из-за низкого роста

Бельгиец Давид Гоффен рассказал, чем компенсировал невысокий рост в детстве.



«Я не очень верил в себя. Когда ты молод и ростом едва достигаешь плеча соперника, кажется, у тебя просто не получится конкурировать с ним. Мне нужно было компенсировать свои недостатки.



Я начал бить по мячу сильнее, и это сработало. К тому же, когда исполнилось 16, я быстро догнал сверстников в росте», – цитирует экс седьмую ракетку мира Roland Garros Magazine.



Лучшим результатом Гоффена на Открытом чемпионате Франции стал выход в четвертьфинал в 2016 году. Год спустя 27-летний бельгиец остановился в шаге от 1/4 финала – в матче четвертого круга против Орасио Себальоса он травмировал лодыжку и был вынужден сняться с турнира.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».