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Гоффен: в детстве не верил в себя из-за низкого роста

Гоффен: в детстве не верил в себя из-за низкого роста
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Бельгиец Давид Гоффен рассказал, чем компенсировал невысокий рост в детстве.

«Я не очень верил в себя. Когда ты молод и ростом едва достигаешь плеча соперника, кажется, у тебя просто не получится конкурировать с ним. Мне нужно было компенсировать свои недостатки.

Я начал бить по мячу сильнее, и это сработало. К тому же, когда исполнилось 16, я быстро догнал сверстников в росте», – цитирует экс седьмую ракетку мира Roland Garros Magazine.

Лучшим результатом Гоффена на Открытом чемпионате Франции стал выход в четвертьфинал в 2016 году. Год спустя 27-летний бельгиец остановился в шаге от 1/4 финала – в матче четвертого круга против Орасио Себальоса он травмировал лодыжку и был вынужден сняться с турнира.

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