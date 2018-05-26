Победа Тима на турнире в Лионе — в видеообзоре финального матча

Австриец Доминик Тим (1) подтвердил статус фаворита на турнире категории ATP 250 в Лионе (Франция), завоевав титул. В финальном матче Тим одержал победу над местным теннисистом, 33-летним Жилем Симоном, — экс шестой ракеткой мира, сейчас занимающим 75-ю строчку рейтинг-листа.



Доминик оказался сильнее в трёх партиях — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1. Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Тим выполнил 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Симона 5 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.



Для Тима это десятый титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. 8 из 10 трофеев он завоевал на грунте.