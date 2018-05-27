Надалю необходимо защитить титул на «Ролан Гаррос», чтобы остаться первым

На «Ролан Гаррос — 2018" испанец Рафаэль Надаль вместе с титулом защищает первую строчку рейтинг-листа — как и на всех предыдущих турнирах на грунте в этом сезоне, кроме «Мастерс 1000» в Риме. Рафаэль, как и перед стартом сезона турниров на песчаном покрытии, опережает швейцарца Роджера Федерера всего на 100 очков. Это означает, что Надалю необходимо в 11-й раз победить на «Ролан Гаррос», чтобы сохранить первую строчку. Если Рафаэль потерпит поражение на любой стадии парижского турнира «Большого шлема», то на первое место в шестой раз в карьере выйдет Роджер.



Напомним, что Федерер вернётся к соревнованиям через две недели, когда в Штутгарте стартует травяной турнир категории ATP 250. В прошлом году Роджер проиграл немцу Томми Хаасу в своём первом матче на этом турнире. Таким образом, если Надаль защитит титул в Париже, то у Федерера всё равно будет возможность вернуть себе лидерство — для этого ему нужно дойти в Штутгарте до финала.

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