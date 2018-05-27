Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Сайсай на «Ролан Гаррос»

В 12:00 по московскому времени начнётся матч первого круга второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», в котором россиянка Екатерина Макарова сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай (SR). В прошлом году Макарова в первом раунде «Ролан Гаррос» победила немку Анжелику Кербер, которая тогда была первой ракеткой мира, а сама потерпела поражение во втором круге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Сайсай — Макарова на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка во втором раунде встретится либо с чешкой Барборой Стрыцовой (26), либо с японкой Куруми Нарой.
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