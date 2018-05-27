Троицки снялся с «Ролан Гаррос», Димитров получил нового соперника

Серб Виктор Троицки отказался от участия в Открытом чемпионате Франции. Экс 12-я ракетка мира должен был сыграть с четвёртым сеяным болгарином Григором Димитровым.



О причинах такого решения теннисиста не сообщается, однако уже стал известен новый соперник Григора Димитрова – им стал представитель Египта Мохамед Сафват.



Лучшим достижением Троицки на Открытом чемпионате Франции были три выхода в четвертый раунд (2011, 2013, 2016).

Димитров лишь дважды добирался до третьего раунда (2013, 2017).

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».