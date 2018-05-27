Дель Потро: не хочу рисковать травяным сезоном ради «Ролан Гаррос»

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро по-прежнему сомневается в своём участии в Открытом чемпионате Франции.



«Я знал, что грунтовый отрезок станет тяжёлой частью сезона. Сначала я сыграл сложнейшие матчи с Лайовичем и Циципасом, а потом появилась это повреждение.



Я всё ещё восстанавливаюсь, что заставляет меня сомневаться, буду ли я в удовлетворительных кондициях для игры на „Ролан Гаррос“.



Турнир в Париже является заключительным грунтовым событием, следом за которым идёт травяной отрезок. Я очень настроен на него, поэтому не хочу рисковать», – цитирует аргентинца Tennis World USA.



Своё решение пятая ракетка турнира должен объявить во вторник – день его первого матча на турнире. Соперником дель Потро по стартовому раунду является француз Николя Маю.

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».