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Дель Потро: не хочу рисковать травяным сезоном ради «Ролан Гаррос»

Дель Потро: не хочу рисковать травяным сезоном ради «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро по-прежнему сомневается в своём участии в Открытом чемпионате Франции.

«Я знал, что грунтовый отрезок станет тяжёлой частью сезона. Сначала я сыграл сложнейшие матчи с Лайовичем и Циципасом, а потом появилась это повреждение.

Я всё ещё восстанавливаюсь, что заставляет меня сомневаться, буду ли я в удовлетворительных кондициях для игры на „Ролан Гаррос“.

Турнир в Париже является заключительным грунтовым событием, следом за которым идёт травяной отрезок. Я очень настроен на него, поэтому не хочу рисковать», – цитирует аргентинца Tennis World USA.

Своё решение пятая ракетка турнира должен объявить во вторник – день его первого матча на турнире. Соперником дель Потро по стартовому раунду является француз Николя Маю.

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